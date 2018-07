Slutsky boekt eerste overwinning met Vitesse tegen Russische landskampioen

Leonid Slutsky heeft dinsdag zijn eerste overwinning als trainer van Vitesse weten te behalen. In het Oostenrijkse Klagenfurt, waar de Arnhemmers hun trainingskamp in Karinthië afsloten, werd er gewonnen van Lokomotiv Moskou. De Russisch landskampioen werd door Vitesse met 0-3 opzij geschoven.

Het eerste doelpunt kwam na een halfuur op naam van Thomas Bruns, die al in de zevende minuut moest invallen na een blessure bij Hilary Gong. Bruns speelde na een uur spelen ook een rol bij de tweede Arnhemse treffer, aangezien Roy Beerens na een aanval via de middenvelder en Bryan Linssen kon afronden. Alexander Büttner nam via een vrije trap in de slotfase de 3-0 voor zijn rekening.

Voor Slutsky vormt de overwinning na nederlagen tegen Wolfsberger AC (2-1) en Shakhtar Donetsk (4-1) en een gelijkspel tegen Arsenal Tula afgelopen vrijdag (2-2) zijn eerste zege in dienst van Vitesse. De Gelderlanders speler volgende week donderdag hun eerste wedstrijd in de voorronde van de Europa League.