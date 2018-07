Monaco bevestigt bod op WK-smaakmaker: ‘Niet langer wachten’

Aleksandr Golovin wist het afgelopen WK indruk te maken als speler van Rusland. De middenvelder van CSKA Moskou deed vooral in het openingsduel met Saudi-Arabië van zich spreken door een goal en twee assists te produceren (5-0). De 21-jarige spelmaker staat in de belangstelling van veel Europese topclubs en ook AS Monaco voegt zich in het rijtje gegadigden.

Vadim Vasilyev, vice-voorzitter van de Monegasken, zegt in gesprek met Sport Express dat Monaco een bod heeft neergelegd bij CSKA. "We hebben CSKA een aanbieding gedaan in ruil voor Golovin. Een meer dan genereus aanbod. De lengte van het contract die we hebben geboden betreft vijf jaar", aldus de sportbestuurder over Golovin, die nog tot medio 2021 vastligt in Moskou.

"Ik denk dat een transfer naar een club als Monaco de beste optie is voor hem, zeker in deze fase van zijn carrière. Alles wordt bepaald in de komende dagen, misschien wel vandaag. We kunnen niet langer wachten. Als het niet gebeurt, gaan we kijken naar andere opties", aldus Vasilyev, die Golovin eerder al bestempelde als ‘een getalenteerde speler’.

Ook Juventus, Arsenal en Chelsea azen op de middenvelder. Volgens onder meer Voetbal International zou laatstgenoemde erover nadenken om Golovin tijdelijk te stallen bij Vitesse, mocht de Rus overstappen naar de Londenaren. Golovin maakte in maart 2015 zijn debuut voor CSKA en speelde sindsdien 113 wedstrijden voor de Russische grootmacht, waarin hij goed was voor dertien doelpunten en elf assists.