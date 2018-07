Pussy Riot verstoort finale: ‘Ik had hem zelf uit het stadion willen gooien’

Tijdens de tweede helft van de WK-finale tussen Frankrijk en Kroatië (4-2) kwamen drie vrouwen en een man het veld van het Luzhniki Stadion opgerend. Het bleek om een actie te gaan van Pussy Riot, een groep die al jaren protesteert tegen de politiek van het Kremlin.

Pussy Riot laat via social media weten zes eisen te stellen, waaronder de vrijlating van politieke gevangenen als de Oekraïense filmmaker Oleg Sentsov, het toestaan van politieke oppositie en stopzetting van arrestaties bij politieke bijeenkomsten. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Moskou heeft laten weten dat men een procedure is gestart.

De veldbestormers hebben de ‘gedragsregels voor toeschouwers tijdens officiële sportwedstrijden’ overtreden en de tweede aanklacht luidt het ‘illegaal dragen van uniformen met insignes en/of symbolen van paramilitaire staatsorganisaties, rechtshandhavingsinstanties of controleorganen’. De protesteerders zitten nog vast op het politiebureau.

Dejan Lovren baalde flink van de velbestorming, zo vertelde de verdediger na afloop: “Ik was erg boos, want we speelden op dat moment goed. Ik pakte die gozer en had gehoopt hem zelf uit het stadion te kunnen mieteren”, vertelde de Kroatische stopper. Een vrouwelijke protesteerder van Pussy Riot gaf Kylian Mbappé nog een high five.