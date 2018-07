Kritiek op ex-coach van Kroatië na racistische teksten over Frankrijk

De nationale ploeg van Kroatië neemt het zondag in de finale van het WK op tegen Frankrijk, maar voor Igor Stimac heeft de tegenstander niet bepaald een ‘Frans’ gezicht. De vijftigjarige Kroaat, die van juli 2012 tot oktober 2013 de bondscoach was van zijn land, laat dat weten in een post op zijn Facebook-pagina.

Stimac noteerde in het bericht dertien Franse voetballers met daarbij het land waar de ‘wortels’ van die spelers liggen. Zo stond de wieg van Samuel Umtiti in Kameroen, hebben N’Golo Kanté en Paul Pogba respectievelijk Malinese en Guineese ouders, werd Steve Mandanda geboren in Congo-Kinshasa en heeft Blaise Matuidi een Angolese vader.

“Weet iemand misschien tegen wie we in de finale precies moeten?”, zo luidt het bijschrift. Stimac kreeg een storm van kritiek over zich heen en besloot zijn post te verwijderen. Stimac heeft later niet meer op zijn Facebook-post gereageerd. De voormalig verdediger voetbalde voor onder meer Hajduk Split en West Ham United en werd later coach.

Stimac begon bij Hajduk en stond later voor de groep bij Cibalia, NK Zagreb, de nationale ploeg van Kroatië, NK Zadar, Sepahan en Al-Shahania. Stimac was een van de minst populaire coaches ooit van Vatreni en diende in oktober 2014, na een 0-2 nederlaag in de WK-kwalificatiereeks tegen Schotland, zijn ontslag in. Kroatië wist zich uiteindelijk via de play-offs te plaatsen voor het WK in Brazilië.