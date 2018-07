Liverpool brengt bod uit van maximaal zeventig miljoen

Chelsea en Real Madrid hebben de afgelopen weken gesproken over een transfer van Thibaut Courtois. De twee partijen zijn echter nog niet tot een akkoord gekomen over een transfersom voor de doelman. (Het Laatste Nieuws)

AS Roma heeft een bod van 6,8 miljoen euro neergelegd bij Boca Juniors. De Romeinen zijn erg gecharmeerd van verdediger Leonardo Balerdi en hopen hem deze zomer in te kunnen lijven. (El Superclasico)

Chelsea is overigens niet alleen bezig met de komst van een spits. Nu Sarri binnen is, zijn Jorginho, Daniele Rugani, Aleksandr Golovin en Alisson de volgende namen op het verlanglijstje. (Daily Express)