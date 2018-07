Liverpool betaalt vijftien miljoen voor Shaqiri: ‘Ik wilde toen ook al komen’

Liverpool heeft na Naby Keïta en Fabinho ook zijn derde grote aankoop voor het nieuwe seizoen binnen. The Reds maken vrijdagavond namelijk melding van de komst van Xherdan Shaqiri, die door de degradatie van Stoke City voor naar verluidt vijftien miljoen euro op te pikken was bij the Potters. De Zwitsers international heeft een long-term contract gesigneerd op Anfield.

“Ik ben erg blij om hier te zijn. Dit is een gigantische club, met een grote geschiedenis, grote spelers en een fantastische trainer. Dus ik ben erg blij en gelukkig dat ik hier ben. Als speler wil je het altijd laten zien op het hoogste podium. Een paar jaar geleden wilde ik hier al naartoe komen, maar toen lukte het niet. Ik ben erg blij dat ik hier nu eindelijk ben. Ik wil mezelf ook verbeteren, ik wil met de besten samenspelen en ik wil prijzen winnen. Daarom ben ik hier”, reageert hij.

Shaqiri kwam de afgelopen drie seizoenen 92 keer in actie voor Stoke City en maakte voor de degradant in totaal vijftien doelpunten, terwijl hij ook goed was voor vijftien assists. De Engelsen haalden de Zwitsers international, die op het WK vier keer aan de aftrap verscheen, in 2015 voor zeventien miljoen euro op bij Internazionale en moeten door hun afdaling naar de Championship dus een klein verlies slikken.

De aanvaller, die 74 keer in actie kwam voor de Zwitserse nationale ploeg, begon zijn loopbaan bij FC Basel en maakte in 2012 voor een kleine twaalf miljoen euro de overstap naar Bayern München. Ondanks de winst van onder meer twee landstitels en een Champions League met der Rekordmeister bleef zijn grote doorbraak in Zuid-Duitsland echter uit en Inter betaalde in 2015 vijftien miljoen euro om de inmiddels 26-jarige Shaqiri naar Milaan te halen.