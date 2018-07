FIFA geeft Björn Kuipers bescheiden rol tijdens WK-finale

Scheidsrechter Björn Kuipers is door de FIFA beloond met een plek in de WK-finale, maar niet in de rol waarop hij op voorhand hoopte. Kuipers is namelijk aangesteld als vierde man. De Argentijn Néstor Pitana krijgt van de wereldvoetbalbond aanstaande zondag om 17.00 uur de leiding over de wedstrijd tussen Frankrijk en Kroatië.

De 43-jarige Pitana wordt geassisteerd door zijn landgenoten Hernan Maidana en Juan Belatti. Kuipers, Alireza Faghani en Pitana werden gezien als de grootste kanshebbers op de finale in Moskou. De FIFA heeft uiteindelijk gekozen voor de Argentijnse arbiter. De Iraniër Faghani is aangewezen voor de trootstfinale van aanstaande zaterdag tussen België en Frankrijk. Erwin Zijnstra zal dienst doen als reserve assistent-scheidsrechter tijdens de eindstrijd.

Kuipers floot tijdens dit WK vier wedstrijden en gaf daarin elf gele kaarten en een strafschop. Hij hanteerde de fluit bij de duels Egypte-Uruguay (0-1), Brazilië-Costa Rica (2-0), Spanje-Rusland (1-1, 4-5 na strafschoppen) en Zweden-Engeland (0-2). Pitana had de leiding over vier duels, waaronder het openingsduel Rusland-Saudi-Arabië (5-0) en de kwartfinale Frankrijk-Uruguay (2-0).