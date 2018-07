Brands stalt aankoop van acht miljoen euro tijdelijk bij Galatasaray

Henry Onyekuru speelt komend seizoen voor Galatasaray. De Nigeriaanse aanvaller wordt voor een seizoen gehuurd door de Turkse grootmacht, zo maakt de club bekend. De ex-speler van onder meer Anderlecht komt over van Everton, waar hij onder de nieuwe manager Marco Silva niet hoefde te rekenen op veel speelminuten.

Onyekuru maakte in de zomer van vorig jaar voor acht miljoen euro de overstap van KAS Eupen naar the Toffees. Toenmalig manager Ronald Koeman had hem echter nog niet nodig. De 21-jarige aanvaller werd daarom het afgelopen seizoen gestald bij RSC Anderlecht, waaar hij in 28 officiële wedstrijden 10 keer scoorde. Mede door een knieblessure kwam hij in de competitie tot slechts 19 wedstrijden.

Galatasaray wilde graag een optie tot koop opnemen, maar daar wilde technisch directeur Marcel Brands niet aan meewerken. Everton ontvangt 800.000 euro voor het verhuren van Onyekuru, zo maakt Galatasaray bekend. Het contract van Onyekuru op Goodison Park loopt door tot de zomer van 2022.