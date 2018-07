Donderdag, 12 Juli 2018

Juventus nog niet uitgewinkeld in Madrid

West Ham United heeft met de clubloze Yaya Touré gesproken. The Hammers zouden niet overtuigd zijn geraakt en twijfelen of ze de Ivoriaanse middenvelder een contract moeten aanbieden. (The Sun)

Crystal Palace overweegt Andros Townsend naar Newcastle United te laten vertrekken. Michail Antonio van West Ham United moet dan zijn opvolger worden en kost the Eagles circa zeventien miljoen euro. (Daily Telegraph)

Na de komst van Cristiano Ronaldo is Juventus nog niet klaar op de transfermarkt. Diego Godín van Atlético Madrid is het volgende doelwit van la Vecchia Signora, terwijl er ook met Matteo Darmian is gesproken. (Tuttosport)

In de zoektocht naar een opvolger voor Riyad Mahrez gaat Leicester City zich bij Manchester City melden. The Foxes hopen Patrick Roberts voor twaalf miljoen euro over te kunnen nemen van the Citizens. (Daily Telegraph)

Patrick Roberts is overigens niet de enige speler die in beeld is om Riyad Mahrez op te volgen. The Foxes zouden ook denken aan Iago Falque, die voor vijftien miljoen euro mag vertrekken bij Torino. (Tuttosport)