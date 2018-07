‘We hadden twee opties: of we gaan verhuizen of we gaan failliet’

SOCHI - In Stadion Fisht werden tijdens het WK zes wedstrijden gespeeld, waaronder de duels tussen Portugal en Spanje en Rusland. Dit ‘olympisch stadion’ heeft 440 miljoen euro gekost en er passen 40.000 supporters in, maar had tot voor kort niet eens een vaste bespeler. Sterker: de stad Sochi beschikte niet eens over een profclub. Daar hebben de autoriteiten nu wat op gevonden.

Door Gijs Freriks

Boris Rotenberg

De tweede club van Sint-Petersburg, Dinamo, is omgedoopt tot PFC Sochi en verhuist van het voormalige Leningrad naar de badplaats aan de Zwarte Zee. Ruim 2.300 kilometer verderop. Vrijwel alle voetballers van Dinamo Sint-Petersburg gaan mee, evenals de technische staf onder leiding van oud-verdediger Aleksandr Tochilin. “We hadden twee opties: of Dinamo gaat failliet, of we gaan naar Sochi. Dan begrijp je onze keuze wel”, aldus Tochilin afgelopen woensdag in een interview met de website Sports.

Dinamo Sint-Petersburg werd drie jaar vóór Zenit Sint-Petersburg opgericht en is daarmee de oudste club van de stad. De ploeg werd gesponsord door de Baltic Marine Group van algemeen directeur Dmitry Rubashko, maar vooral door Boris Rotenberg, een voormalige judovriend van president Vladimir Poetin. Deze zestigjarige miljardair is samen met zijn vijf jaar oudere broer Arkady de eigenaar van StroyGazMontazh, het grootste bouwbedrijf voor gasleidingen en elektrische voorzieningen in Rusland.

Hij was eerder twee jaar lang de voorzitter van Dynamo Moskou, maar dat project mislukte en daarom besloot Rotenberg in juli 2015 om Dinamo Sint-Petersburg te kopen. Het Kremlin zou Rotenberg nu nadrukkelijk hebben gevraagd om in Sochi verder te gaan met zijn voetbalproject. Want een stadion waar bijna een half miljard euro voor is betaald, dat kan na het WK niet zonder bespeler blijven zitten. En dus werd de clubnaam op 6 juli jongstleden veranderd in ‘PFC Sochi’ en begint men dinsdag aan het nieuwe seizoen in de Football National League (FNL), het tweede niveau van de Russische voetbalpiramide.

Vakantiegangers

“Dit is heel jammer voor de Dinamo-fans. Voor hen is het een tragedie”, zegt Andrei Malosolov, die in 2010/11 de perschef was van de vroegere profclub in Sochi, Zhemchuzhina Sochi. Dinamo speelde zijn wedstrijden in het reservestadionnetje van Zenit, achter de Krestovsky Arena, en trok vorig seizoen gemiddeld 609 toeschouwers. Malosolov verwacht dat Sochi meer bekijks zal trekken: “In de Football National League zullen er nog niet héél veel mensen komen, maar als ze promoveren naar de Premjer Liga, dan zal het uitverkocht zijn. De helft van die fans zullen dan waarschijnlijk vakantiegangers zijn.”

Dat laatste beaamt coach Tochilin: “Sochi is een mooie voetbalstad en het WK heeft die koorts alleen maar verder aangezwengeld. We rekenen op de steun van de lokale bevolking én de vakantiegangers. Daar zitten ook veel fans tussen.” Het lijkt onwaarschijnlijk dat de achterban van Dinamo Sint-Petersburg ook de nieuwe club gaat supporteren. De harde kern van de blauwhemden, de zogeheten ultra’s, ondernamen namelijk diverse acties om een verhuizing tegen te gaan. Zo organiseerde men op change.org een petitie om Dinamo voor de stad te behouden en schreef men een open brief aan gouverneur Georgi Poltavchenko.

Protest

“De club heeft besloten om naar Sochi te verhuizen omdat men daar een eigen infrastructuur treft: een stadion en een trainingscomplex. Maar er is sprake van een paradoxale situatie, want Zenit heeft een nieuw stadion gekregen en in Petrovsky (het oude stadion van Zenit, GF.) speelt nu niemand. Dinamo is een van de oudste clubs van het land met een rijke geschiedenis en loyale fans. De voetbalfans in Piter zouden het recht moeten hebben om te kiezen voor wie ze juichen en zouden niet beperkt moeten worden tot één mogelijkheid. We zijn voor gezonde rivaliteit, dus we vragen u om onze club niet kapot te laten gaan.”

Roman Grigoryev van de officiële supportersvereniging voegde eraan toe dat als Sochi een professionele voetbalclub in de stad wil, men beter voor Kuban Krasnodar had kunnen kiezen. Die club ging in mei failliet en komt uit de kraj waartoe ook de stad Sochi behoort. “Dat zou veel logischer zijn geweest. We hopen dat het gezonde verstand zal zegevieren en dat Dinamo en het beloftenelftal in Sint-Petersburg blijven. We rekenen erop dat onze legendarische club nieuwe glorieuze pagina’s zal bijschrijven aan de clubgeschiedenis.” Grigoryev en consorten werden evenwel teleurgesteld, want Dinamo is niet meer.

Doelstellingen

De nieuwe club PFC Sochi zal met een budget werken dat naar verluidt twee keer zo hoog is als dat van Dinamo en wil binnen twee jaar promoveren naar de Premjer Liga. “De condities om te presteren, zijn geweldig”, beaamt Aleksei Strepetov, die algemeen directeur Rubashko adviseert op het gebied van de jeugdopleiding. Rubashko durfde in juni nog niet uit te spreken dat het de doelstelling van Sochi is om de FNL binnen twee seizoenen te verlaten: “De doelen liggen nog niet vast. We moeten ons goed voorbereiden op het seizoen en de sterkte van de selectie zal later duidelijk worden. We doen het stap voor stap.”

Sochi had tot vorig jaar overigens nog wel een profclub, zij het een kleine. Het in 2013 opgerichte FC Sochi was de opvolger van Zhemchuzhina Sochi en eindigde in haar laatste seizoen op de zevende plaats in de Tweede Divisie Zuid op het derde niveau. In juni 2017 maakte de clubleiding bekend dat FC Sochi niet zou deelnemen aan het seizoen 2017/18 omdat men ‘een jaar pauze zou nemen om de strategie te veranderen en om het stadion (het Slava Metreveli Centraalstadion, GF.) op te knappen’. FC Sochi was een club die gesponsord werd door de staat en uiteindelijk besloten die regionale autoriteiten om FC Sochi niet langer te steunen. Die club maakt immers plaats voor PFC Sochi.

Burgemeester Anatoli Pakhomov vertelde in mei vorig jaar twee dromen te hebben: “Het stadion van Sochi móet een profclub in de stad hebben. We proberen dat te regelen. Die club moet ook in de Premjer Liga gaan spelen.” Met de verhuizing van Dinamo Sint-Petersburg naar Sochi heeft Pakhomov zijn zin gekregen. Het PFC Sochi van Tochilin begint dinsdag aan het nieuwe voetbalseizoen. De eerste wedstrijd, tegen het tweede elftal van Spartak Moskou, wordt gespeeld in het Slava Metreveli Centraalstadion, maar daarna zal PFC Sochi definitief uitwijken naar Fisht. In dat stadion moet Sochi de tweede wens van de burgemeester zien te verwezenlijken: promoveren naar de eredivisie van het Russische voetbal.