Chelsea stalt gewilde vleugelverdediger opnieuw bij Newcastle United

Newcastle United huurt Kenedy komend seizoen opnieuw van Chelsea, zo maken beide clubs via de officiële kanalen bekend. De 22-jarige Braziliaanse vleugelverdediger spendeerde afgelopen zes maanden ook op huurbasis bij the Magpies en maakte gedurende die periode indruk. Verschillende clubs zouden bij Chelsea geïnformeerd hebben naar Kenedy.

Onder meer Paris Saint-Germain en Bayern München werden in een eerder stadium gelinkt aan de vleugelverdediger, die afgelopen halfjaar namens Newcastle United tot dertien wedstrijden in de Premier League kwam. Daarin wist Kenedy tweemaal te scoren en twee assists te leveren. The Magpies wilden hem graag definitief overnemen van Chelsea, maar hier wilden the Blues kennelijk niet aan meewerken.

“Ik ben heel blij dat manager Rafael Benítez teruggekomen is voor mij. Ik wil de lijn van afgelopen seizoen doortrekken. De fans hebben me veel berichten gestuurd via social media, dat heeft me een heel goed gevoel gegeven. Ik wilde graag naar Newcastle United komen en zal allles geven op het veld”, laat Kenedy weten op de website van Newcastle United. Ook Benítez is in zijn nopjes met de komst van de Braziliaan. “Ik weet zeker dat iedere fan blij is met deze aanwinst.”

“Hopelijk kan hij hetzelfde niveau halen als in de laatste wedstrijden van afgelopen seizoen”, besluit de Spaanse manager van the Magpies. Chelsea nam Kenedy in 2015 over van het Braziliaanse Fluminense en stalde hem ook al eens een periode bij Watford. Totaal speelde de vleugelverdediger tot dusver 27 wedstrijden in het eerste elftal van the Blues.