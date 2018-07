‘Niet huilen Engeland, jullie hebben verloren van de nieuwe wereldkampioen’

Kroatië schreef woensdagavond geschiedenis door voor het eerst de finale van het WK te bereiken. Tot dusver was de beste prestatie van de Kroaten de derde plaats op het mondiale eindtoernooi van 1998, waar het land als derde eindigde. Robert Prosinecki was destijds van de partij en jubelt dat het huidige succes groter is.

“Dit is ons grootste sportsucces ooit, we hebben Engeland vermorzeld in de tweede helft! Deze generatie zal nóg beter meekrijgen wat dit losmaakt in Kroatië, wij hadden destijds geen social media”, zegt de oud-middenvelder van onder meer Dinamo Zagreb, Real Madrid, Sevilla en Barcelona tegenover HTV. Sinds januari staat de 58-voudig Kroatisch international aan het roer bij Bosnië-Herzegovina.

“Ik ben immens trots en blij. De Engelsen waren zó veel minder dan wij, dus ik snap niet zo goed waarom ze zo teleurgesteld zijn”, voegt oud-international Josko Jelicic, die gedurende zijn loopbaan speelde voor onder meer Hajduk Split, Dinamo Zagreb en Sevilla, toe. “Niet huilen Engeland, daar is geen reden voor: jullie hebben verloren van de nieuwe wereldkampioen. Frankrijk? Daar ben ik niet bang voor.”

Komende zondag neemt Kroatië het in de finale in Moskou op tegen Frankrijk. De Fransen bereikten de finale door België in de halve finale met 1-0 te verslaan. Kroatië plaatste zich voor de eindstrijd door na verlenging met 2-1 van Engeland te winnen. Het was de derde keer dit toernooi dat de Kroaten de verlenging nodig hadden, na eerder Denemarken en Rusland te hebben geëlimineerd na het nemen van strafschoppen.