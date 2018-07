Southampton haalt grote belofte voor miljoenen weg bij Manchester City

Angus Gunn heeft Manchester City ingeruild voor Southampton. De 22-jarige keeper heeft dinsdag zijn handtekening gezet onder een vijfjarig contract op St. Mary’s. Vorig seizoen maakte Gunn nog veel indruk in de Championship in het shirt van Norwich City, waar hij op huurbasis speelde. Beide clubs laten niet weten voor welk bedrag Gunn de overstap maakt, maar diverse Engelse media schrijven over een transfersom van omgerekend 11,3 miljoen euro, een bedrag dat door middel van bonussen kan oplopen tot 15,2 miljoen euro.

De Engels jeugdinternational was vorig seizoen een vaste waarde voor Norwich City. Voor Manchester City wist hij zijn debuut in het Etihad Stadium nooit te maken. Door de aanwezigheid van Claudio Bravo en Ederson was er voor hem geen tijd op speelminuten onder manager Josep Guardiola. Gunn wordt in Engeland gezien als een van de grootste keeperstalenten. Hij werd door bondscoach Gareth Southgate al eens bij de selectie gehaald en mocht in aanloop naar het WK ook met de nationale ploeg meetrainen.

“Angus is een speler die over een geweldige potentie beschikt”, zegt Southampton-manager Mark Hughes op de clubwebsite van the Saints. “Tijdens zijn optredens bij Norwich en Engeland Onder-21 heeft hij aangetoond dat hij ook nu al over geweldige kwaliteiten beschikt. Wij zijn ervan overtuigd dat hij het in zich heeft om in de toekomst de keeper van Engeland te worden. En dat is precies het soort talent waar wij naar op zoek zijn bij Southampton. Er was veel concurrentie van andere clubs uit de Premier League. Dat Angus voor ons heeft gekozen, is een positief signaal naar de club toe.”

“Ik had de kans om bij Manchester City te blijven”, reageert Gunn op de website van zijn nieuwe werkgever. “Maar ik zag de potentie van deze club en selectie. De manager en Dave Watson (keeperstrainer, red.) waren belangrijke redenen voor mij om deze keuze te maken. Deze club gaat een mooie toekomst tegemoet en ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan.”