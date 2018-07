‘Inter betaalt maximaal vijftien miljoen voor zestienjarig talent’

Internazionale gaat zich versterken met Eddy Salcedo. De aanvaller van Genoa is zestien jaar en speelde pas drie wedstrijden in het eerste elftal van i Grifoni, maar toch heeft Internazionale naar verluidt maximaal vijftien miljoen euro voor hem over.

Volgens La Gazzetta dello Sport hebben de clubs een akkoord bereikt en vliegt Salcedo zo snel mogelijk naar de modestad om de medische keuring te doorlopen en aansluitend een meerjarig contract te ondertekenen. Internazionale gaat het talent in eerste instantie huren voor een som van twee miljoen euro.

De club van trainer Luciano Spalletti zal de Colombiaanse Italiaan echter voor acht miljoen euro verplicht moeten overnemen, terwijl die transfersom door variabelen nog kan oplopen tot vijftien miljoen. Salcedo ligt bij Genoa nu nog vast tot de zomer van 2020.

Internazionale legde voor komend seizoen reeds zes nieuwe spelers vast: Radja Nainggolan, Lautaro Martínez, Federico Dimarco, Matteo Politano, Kwadwo Asamoah en Stefan de Vrij.