ADO laat achtvoudig Oranje-international links liggen en hoopt op Spanjaard

Ricardo van Rhijn wordt geen speler van ADO Den Haag. De rechtsback mag vertrekken bij Club Brugge en werd gelinkt aan een dienstverband in de Hofstad, maar trainer Alfons Groenendijk geeft aan dat Van Rhijn geen optie is gebleken. De Eredivisionist aast wel op Biel Company, maar moet afwachten of de Spanjaard zelf ook naar ADO wil.

“Van hem weet ik dat hij andere plannen heeft en niet komt. Dat is iets wat niet mogelijk is bij ADO Den Haag en dat moeten wij respecteren”, legt Groenendijk over de achtvoudig Oranje-international uit in gesprek met Omroep West. Company was op proef bij ADO en is wellicht wél haalbaar. "Wat je ziet, is wel positief. Die jongen kan wel voetballen, komt nooit in de problemen. Staat positioneel goed."

De 26-jarige back, eerder actief voor RCD Mallorca, kan opteren voor een avontuur bij ADO, maar kan uit meerdere clubs kiezen. Eerst vertrekt Company nog voor een proefperiode elders. "Dat was de afspraak", aldus Groenendijk over Company, die zaterdag meespeelde in de met 3-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Scheveningen. Manager voetbalzaken Jeffrey van As heeft in ieder geval een 'constructief gesprek' gevoerd met de zaakwaarnemer van Company, weet het Algemeen Dagblad.