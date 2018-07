‘Ik vind het niet fair richting de club als ik op de laatste dag ineens vertrek’

Het is maar de vraag of Bram van Polen nog lange tijd op de loonlijst van PEC Zwolle zal staan. De verdediger annex aanvoerder ambieert nog altijd een avontuur in het buitenland, onder bepaalde voorwaarden, maar wil tegelijkertijd eerlijk zijn richting de Zwolse club. Hij Van Polen, 32 jaar, overweegt voor zichzelf een ultimatum te stellen.

Van concrete interesse is nog geen sprake en Van Polen wil alleen vertrekken als er ‘iets heel goeds’ voorbijkomt. “Het moet een mooi land zijn, met goede educatie voor de kinderen en waar mijn vrouw het goed heeft. Het moet ook echt een avontuur zijn”, legt de verdediger in gesprek met de Stentor uit.

Van Polen richt zich nu volledig op PEC. “Mijn hoofd staat op dit moment niet naar een transfer." Dat is ook de reden dat hij zichzelf een ultimatum wil stellen. “Ik vind het namelijk niet fair richting PEC Zwolle als ik op de laatste dag van de transferwindow ineens vertrek. Dus ja, zo'n ultimatum overweeg ik wel. Maar dat is iets om thuis eerst goed te overleggen.”

Van Polen speelde al zijn duels in betaald voetbal in het tenue van PEC. De verdediger maakte in oktober 2007 zijn debuut in de hoofdmacht en groeide vanaf het seizoen 2010/11 uit tot een vaste waarde voor de Overijsselse club.