Manchester City stalt smaakmaker van NAC komend seizoen in de Ligue 1

Manchester City stalt Manu García komend seizoen bij Toulouse, zo maken beide clubs via de officiële kanalen bekend. De Franse club huurt de Spaanse aanvallende middenvelder voor één jaar van the Citizens. De twintigjarige García speelde afgelopen anderhalf jaar in het shirt van NAC Breda, waar hij de nodige indruk maakte.

NAC Breda hoopte García nog een seizoen te huren, maar het was al spoedig duidelijk dat de Spanjaard een stapje hogerop zou zetten. De aanvallende middenvelder werd afgelopen tijd gelinkt aan een tijdelijke overstap naar onder meer Villarreal, Sevilla, Espanyol, Girona en Ajax. García vervolgt zijn loopbaan nu dus in de Ligue 1 en geheel toevallig is het niet dat Manchester City hem naar Frankrijk stuurt.

Toulouse staat namelijk op het punt om het nieuwste onderdeel te worden van de City Football Group, waar ook NAC Breda met een samenwerkingsverband onderdeel van uitmaakt. De Franse club zet hoogstwaarschijnlijk op korte termijn een officiële samenwerking met the Citizens op, waardoor in de toekomst mogelijk meer spelers van de kampioen van Engeland de overstap maken naar Toulouse.

García is voorlopig de eerste speler van Manchester City die naar Toulouse verkast. De Spanjaard kwam vanaf januari 2017 tot 58 wedstrijden voor NAC Breda, waarin hij drie keer scoorde en elf assists afleverde. Manchester City nam hem in 2013 over van Sporting Gijón en stalde hem ook al eens bij Deportivo Alavés. Zijn contract bij the Citizens loopt momenteel nog tot medio 2020.