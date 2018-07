‘Ik ben eigenlijk ook een Rotterdammer en dit is een hele mooie club’

Édouard Duplan traint de laatste tijd mee met Sparta Rotterdam en kwam in actie in het oefenduel met Heinenoord (0-2). In eerste instantie is het niet de bedoeling dat de Fransman, die momenteel zonder club zit, een contract gaat tekenen op Het Kasteel, maar hij sluit het zelf in gesprek met RTV Rijnmond niet uit.

“We zijn nog niet aan het onderhandelen, het idee was vooral dat ik mee zou trainen. Maar je weet hoe het gaat, dit kan zomaar tot iets leiden. Maar zo ver ben ik nog niet met mijn gedachten, ik wil eerst gewoon zien hoe het loopt”, stelt Duplan. De vleugelaanvaller is transfervrij nadat zijn contract bij ADO Den Haag afliep. In de Hofstad werkte de Fransman samen met Henk Fraser, die komend seizoen de leiding heeft bij Sparta.

“Ik vind het heel leuk dat de trainer mij de mogelijkheid gaf om mee te trainen. Ik ben eigenlijk ook een Rotterdammer en dit is een hele mooie club. Ik heb al eens goed samengewerkt met Fraser”, verklaart de aanvaller, die tussen 2007 en 2010 op Het Kasteel speelde. Verder droeg hij het shirt van Caen, AS Choisy-le-Roi, Viry-Châtillon, Clermont Foot, RBC Roosendaal, FC Utrecht en ADO Den Haag.

“Dit is het begin van de voorbereiding, ik moet nog veel fitter worden. Dat zit nog in mij, dat is ook een reden dat ik door wil”, vervolgt Duplan. “Het is fijn om hier terug te zijn. Ik ken nog heel veel mensen hier uit de voetballerij en dat geeft mij een warm gevoel. Het voelt heel vertrouwd. Ik had ook geen zin om opnieuw te beginnen bij een club ergens anders in Nederland. Het was of helemaal ergens anders of hier beginnen.”