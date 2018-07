Zoekend NAC moet ook streep door naam van Fred Friday zetten

NAC Breda gaat zich niet versterken met Fred Friday, zo meldt BN DeStem vrijdag. De aanvaller van AZ genoot interesse van de Bredase club, maar volgens het regionale dagblad is de 23-jarige Nigeriaan financieel niet haalbaar.

NAC klopte vorige week bij AZ aan om de interesse in Friday kenbaar te maken. Het verschil tussen vraag en aanbod is echter te groot, zo gaf het management aan de regionale krant te kennen. Het contract tussen Friday en AZ loopt pas medio 2020 ten einde. De aanvaller staat na 27 competitieduels op 7 treffers en werd vorig seizoen uitgeleend aan Sparta Rotterdam.

Het is voor NAC de tweede keer in korte tijd dat men naast de komst een spits grijpt. De club had eerder 350.000 euro over voor Vito van Crooij. VVV-Venlo verlangde echter meer dan het dubbele voor de 22-jarige aanvaller.

Trainer Mitchell van der Gaag gaf recent aan dat voor elke linie versterking nodig is: een keeper, een centrale verdediger, een middenvelder en een spits. NAC eindigde afgelopen seizoen op een veertiende plaats in de Eredivisie.