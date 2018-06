PSV haalt Ernest Faber terug: ‘Ik denk dat die rol mij goed ligt’

Ernest Faber is de nieuwe hoofd jeugdopleiding van PSV, zo meldt de landskampioen dinsdag via de officiële kanalen. Faber, de opvolger van de naar AZ vertrokken Pascal Jansen, tekent een contract voor vijf seizoenen in het Philips Stadion. “Een functie als deze is gebaat bij continuïteit, mijn trainersambities schuif ik voor deze klus graag op de lange baan”, reageert Faber op de clubsite.

‘Met een verleden als jeugdspeler, eerste elftalspeler, jeugdtrainer en assistent-trainer keert er met Faber een echte PSV'er terug op De Herdgang’, zo klinkt het. “Dat is natuurlijk mooi, maar het gaat mij om de manier waarop ik de functie kan invullen. PSV zocht een hoofd jeugdopleiding die als ondersteunend coach voor alle jeugdtrainers kan dienen. Ik denk dat die rol mij goed ligt.”

“Een jaar of acht geleden heb ik al interesse getoond in deze baan, maar destijds werd me duidelijk dat ik voornamelijk op kantoor zou moeten zitten. Dat is niets voor mij. Voor de randvoorwaarden heeft PSV nu een prima organisatie staan, ik kan me gaan richten op het voetbalgedeelte.” Faber was de eerste keus voor de functie, zo laat algemeen directeur Toon Gerbrands weten.

“Op het moment dat Pascal Jansen meldde dat hij weer trainer wilde worden, zijn we direct gestart met het profiel van diens opvolger. De naam van Ernest Faber stond meteen bovenaan onze lijst. We wisten alleen niet of hij zijn trainersloopbaan voor nu op wilde geven. In een eerste gesprek bleek vervolgens dat hij openstond voor deze baan. Ernest heeft zelf aangegeven dat hij zich voor een lange periode in deze rol aan PSV wilde verbinden, dat zegt alles over zijn commitment.”

Volgens het Eindhovens Dagblad kon Faber ook trainer worden van het Mexicaanse Pachuca, maar heeft de voormalig trainer van onder meer FC Groningen voor de baan in Eindhoven gekozen. “Als trainer heb ik in de voorbije jaren bij diverse clubs veel jeugdspelers laten debuteren. Het klaarstomen van die jongens voor het echte werk vind ik één van de mooiste onderdelen van het vak”, aldus Faber.