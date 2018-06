Ajax en Feyenoord pikken graantje mee van WK-miljoenen van FIFA

Ajax en Feyenoord worden financieel niet armer van het WK. De FIFA begon in 2010 met het compenseren van clubs voor het afstaan van spelers aan het eindtoernooi en Voetbal International becijfert dat met name Ajax en Feyenoord flink kunnen verdienen tijdens deze voetbalmaand in Rusland.

De FIFA heeft voor de huidige WK-editie 209 miljoen dollar gereserveerd. Vanaf twee weken voor de openingswedstrijd ontvangt iedere club een bedrag van 8.530 dollar en de teller stopt wanneer de desbetreffende speler met zijn land wordt uitgeschakeld. Het bedrag wordt echter wel verdeeld over de clubs waar de speler twee jaar voor het WK actief was.

Zo moet Feyenoord de bonus voor Sofyan Amrabat delen met FC Utrecht en verdient Ajax mee aan de deelname van verdediger Davinson Sánchez van Tottenham Hotspur en Colombia. PSV raakte Andrés Guardado en Héctor Moreno reeds kwijt, maar wordt door de FIFA nog wel gecompenseerd voor de deelname van de Mexicanen.

Volgens Voetbal International zullen Feyenoord en Ajax ieder minimaal 1,1 miljoen dollar verdienen en PSV ‘een paar ton’ minder. ADO Den Haag (Tyronne Ebuehi), sc Heerenveen (Reza Ghoochannejhad) en AZ (Alireza Jahanbakhsh) worden eveneens gecompenseerd door de wereldvoetbalbond. Het WK begint donderdag met de wedstrijd tussen het gastland en Saudi-Arabië.