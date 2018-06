Ongrijpbare Hazard laat frivool België dromen van WK-succes

België kan met een bijzonder goed gevoel afreizen naar het WK. De Rode Duivels rekenden maandagavond in de laatste oefenwedstrijd ter voorbereiding op het mondiale eindtoernooi eenvoudig af met Costa Rica (4-1), dat eveneens te bewonderen zal zijn in Rusland. Eden Hazard was de absolute smaakmaker in het elftal van bondscoach Roberto Martínez.

Costa Rica ging vorige week betrekkelijk kansloos onderuit in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Engeland (2-0), maar in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tapte het team van Óscar Ramírez aanvankelijk uit een ander vaatje. België kwam moeizaam uit de startblokken en moest halverwege de eerste helft zelfs in de achtervolging. Jan Vertonghen verdedigde zwak uit, waarna Bryan Ruiz op de rand van het strafschopgebied een volley produceerde waar Thibaut Courtois een antwoord schuldig op moest blijven.

De gelijkmaker liet vervolgens echter niet lang op zich wachten. Een schot van de uitblinkende Hazard belandde na een half uur voetballen bij de tweede paal voor de voeten van Dries Mertens, die geheel vrijstaand binnen kon lopen: 1-1. België pakte vervolgens nog in de eerste helft door: Costa Rica werd overlopen en moest op slag van rust uiteindelijk voor een tweede maal capituleren. Romelu Lukaku schoot van dichtbij hard raak na een afgemeten voorzet vanaf de rechterflank van Mertens. Tussendoor was een geldig doelpunt van Vertonghen nog afgekeurd vanwege buitenspel.

De ploeg van Martínez ging in het tweede bedrijf op dezelfde voet verder. Een indrukwekkende versnelling van Hazard stond kort na de onderbreking aan de basis van de 3-1. De superster van Chelsea speelde zich op eigen helft met een fraaie beweging onder de druk uit en wist vervolgens Kevin De Bruyne tussen de linies te bereiken. Hij had aan de rechterkant voorts oog voor invaller Nacer Chadli, die uiteindelijk met een perfecte voorzet Lukaku in de gelegenheid stelde zijn tweede doelpunt van de avond te maken.

België speelde als collectief een puike wedstrijd, maar met name Hazard was voortdurend een plaag voor de defensie van Costa Rica. De creatieveling was niet van de bal te krijgen en speelde ook bij het vierde doelpunt van de Belgen een hoofdrol. Hazard snelde na 64 minuten voetballen door de as van het veld en wist daarna Lukaku te bereiken. Hij legde het leder vervolgens breed voor Michy Batshuayi, die van dichtbij met een intikker de eindstand bepaalde.