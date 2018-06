‘Kluivert krijgt miljoenensalaris en Ajax bedingt doorverkooppercentage’

In navolging van La Gazzetta dello Sport maakten diverse Italiaanse media donderdag melding van de aanstaande transfer van Justin Kluivert naar AS Roma. Een akkoord met Ajax zou in de lucht hangen en de Amsterdammers vangen naar verluidt circa twintig miljoen euro voor de negentienjarige aanvaller, die in het Stadio Olimpico er financieel goed op vooruit gaat.

Volgens Premium Sport ligt er voor Kluivert, wiens contract in de Johan Cruijff ArenA na volgend seizoen afloopt, namelijk een vijfjarig contract klaar in Rome, waar hij 1,4 miljoen euro per jaar gaat verdienen. Het salaris van de enkelvoudig Oranje-international kan ieder jaar worden verhoogd met een vooralsnog onbekend bedrag. Naar verwachting zal de transfer spoedig rondkomen, daar Ajax en Roma in grote lijnen akkoord zouden zijn.

Waar de roze sportkrant schreef over een transfersom van 20 miljoen euro en 5 miljoen euro aan bonussen, heeft Premium Sport het over een bedrag van circa 15 miljoen euro, met maximaal 5 miljoen euro aan bonussen. Ook zou Ajax een doorverkooppercentage van negen á tien procent hebben bedongen tijdens de onderhandelingen.