Feyenoord contracteert ‘moderne verdediger’: ‘1,90 meter lang en beresterk’

Noah Lewis heeft zijn eerste contract getekend bij Feyenoord. De zeventienjarige verdediger, die het afgelopen weekeinde met Feyenoord Onder-19 de KNVB Beker won, zette woensdag zijn handtekening onder een verbintenis tot medio 2021. "Dit is voor mij de bekroning van een mooi seizoen. Ik heb hard gewerkt en veel geleerd. Dit is waar je het voor doet”, zegt hij op de clubsite.

Ondanks dat Lewis pas zeventien jaar is, maakt hij komend seizoen deel uit van de selectie van het tweede elftal van Feyenoord. “Ik ben blij dat ik daar kan aansluiten”, reageert Lewis. “Dat brengt je een stap dichter bij waar ik al die jaren al voor werk, een plek in het eerste elftal van Feyenoord. Ik heb er al even aan mogen proeven tijdens mijn invalbeurt in de benefietwedstrijd afgelopen maart. De sfeer, alles eromheen, dat was mooi. Ik ga heel hard aan de slag om dat doel te bereiken.”

Lewis werd op jonge leeftijd door Feyenoord overgenomen van Almere City. “Ik weet niet meer precies hoe ik toen bij Feyenoord in beeld ben gekomen”, laat hij weten. “Maar ik heb al die jaren met heel veel plezier in de jeugdopleiding gezeten. De bekerwinst afgelopen zaterdag was een mooie afsluiting van die periode. Nu begint de volgende fase, waar ik heel veel zin in heb.”

Martin van Geel heeft hoge verwachtingen van Lewis.”Noah is een moderne verdediger met een enorm goed fysiek, hij is 1,90 meter lang en beresterk. Hij heeft een ontzettend sterk seizoen gedraaid bij Feyenoord Onder 19. Of het nou tegen PSV of tegen Shakhtar of Manchester City was: Noah stond altijd zijn mannetje. Hij houdt echt van het vak verdedigen. Nu krijgt hij de kans om technisch en tactisch verder door te groeien, onder leiding van Peter van den Berg en zijn staf", aldus de technisch directeur.