Veteraan sluit terugkeer niet uit: ‘Ik gooi de deur nooit dicht voor Ajax’

Nigel de Jong staat niet onwelwillend tegenover een terugkeer bij Ajax. De middenvelder van FSV Mainz zegt in gesprek met Pro Shots Magazine dat hij eerder al is gepolst voor een avontuur in de Johan Cruijff ArenA: "Ik weet dat Ajax vorig jaar zomer informeerde bij mijn zaakwaarnemer, maar concreet werd het niet."

De routinier kan niet met zekerheid zeggen dat hij in de toekomst weer in het shirt van Ajax te bewonderen zal zijn. "Dat zou kunnen, maar dan moet het plaatje wel kloppen. Ik vind het mooi dat Robin van Persie en Klaas-Jan Huntelaar weer in Nederland spelen. Zij voegen iets toe aan Feyenoord, Ajax en de Eredivisie. Jonge spelers kunnen veel van hen leren."

"Ik gooi de deur nooit dicht voor Ajax, maar ze moeten niet denken: Oh, Nigel willen we er best bij hebben. Er moet wel een plan achter zitten en de organisatie moet achter mijn komst staan. Anders hoeft het niet", aldus De Jong, die ook beschikbaar blijft voor Oranje, ook al denkt hij niet dat hij snel wordt geselecteerd: "Ik moet mezelf nu weer bewijzen. Hij (Ronald Koeman, red.) kent mij wel goed. Ik denk wel dat Koeman de aangewezen persoon is om Oranje te leiden."