‘Dat beetje extra dat je bij Ajax graag wilt, heb ik niet bij hem gezien’

Ajax versterkte zich in de winterstop al met Perr Schuurs en Hassane Bandé voor het aankomende seizoen, terwijl Zakaria Labyad onlangs werd overgenomen van FC Utrecht. Boca Juniors-verdediger Lisandro Magallán lijkt de volgende aanwinst te worden en voormalig teammanager David Endt zag de verdediger een aantal keer aan het werk. In onderstaande video legt hij uit dat hij twijfelt of Magallán voetballend wel iets toevoegt aan Ajax.