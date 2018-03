‘We hebben veel speciale avonden gehad in De Kuip, maar dit was toch anders’

Giovanni van Bronckhorst kijkt met genoegen terug op de benefietwedstrijd die Feyenoord woensdagavond speelde tegen ADO Den Haag. De Rotterdammers zegevierden met 4-0 en haalden met het duel het nodige geld op voor Support Casper, een initiatief van clubarts Casper van Eijck om geld op te halen voor onderzoek naar de behandeling van alvleesklierkanker.

Ofschoon het duel op een doordeweekse dag om 18:00 uur werd afgewerkt, was De Kuip met minimaal 20.000 toeschouwers vrij goed gevuld. "Het was super. Er was veel publiek, een leuke wedstrijd gezien en de grootste winnaar is Support Casper", vertelt de Feyenoord-trainer aan FOX Sports. "We hebben natuurlijk veel speciale avonden gehad hier. Maar wedstrijden met een goed doel, zeker voor onze dokter, maakt deze wedstrijd toch net iets anders."

Van Bronckhorst heeft lovende woorden over voor de werkzaamheden die Van Eijck verricht. "Het werk wat Casper doet is fantastisch. Dat is het werk dat we allemaal moeten en kunnen waarderen", benadrukt de oefenmeester. "Als we met zo'n wedstrijd nog geld kunnen ophalen voor zijn goede doel is dat alleen maar mooi."

Feyenoord bekroonde de bijzondere avond uiteindelijk met een ruime overwinning. Van Bronckhorst gaf vanwege de afwezigheid van diverse internationals enkele jeugdspelers de kans om zich te tonen. "We hebben een aantal jongens uit de Onder-19 over gehaald. Leuk voor die jongens dat ze allemaal hun minuten hebben kunnen maken", aldus Van Bronckhorst, die Sam Larsson na een blessure zijn rentree zag maken. "Hij heeft uiteindelijk een helft kunnen spelen. Het is even afwachten hoe het zich verder vertaalt. We hebben nog tien dagen te gaan, maar het ziet er naar uit dat hij over tien dagen ook weer beschikbaar is."