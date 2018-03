Boëtius: ‘Dat gefluit helpt niemand verder, ik blokkeerde echt een beetje’

Jean-Paul Boëtius begon uitstekend aan zijn tweede periode bij Feyenoord. De aanvaller raakte echter zijn basisplaats kwijt toen hij die vorm niet vast kon houden. Dat was een tegenvaller, erkent Boëtius woensdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. Giovanni van Bronckhorst koos eerst voor Sam Larsson en later kreeg ook Bilal Basacikoglu de voorkeur. “De trainer was niet tevreden over mij en daar had hij zeker een punt.”

“Gelukkig kwam er snel weer een kans. Toen ik onlangs tegen AZ de openingstreffer maakte, viel er echt een last van mijn schouders. Dat had ik echt nodig”, vertelt Boëtius in gesprek met het dagblad. De aanvaller voelt dat het vertrouwen terugkeert. “Iedereen is met mij bezig. De technische staf, maar ook mijn ploeggenoten. Na die treffer tegen AZ zag ik dat bij de jongens. Ze lieten zien erg blij voor mij te zijn. Dat is mooi hoor.”

Boëtius geeft aan veel moeite gehad te hebben met het gefluit vanaf de tribunes. “Ja, als speler krijg je het gemor op de tribunes heus wel mee. En ik snap ook dat de mensen meer verwachten, dat is terecht. Alleen gefluit helpt niemand verder, ik blokkeerde echt een beetje. Het moest ook beter, dat wist ik. Maar soms klonk er al gefluit voor ik daadwerkelijk was ingevallen. Dat had gewoon invloed op me.”

Boëtius zat met zichzelf in de knoop en Van Bronckhorst zag dat ook. “Je zoekt dan naar vertrouwen en dan helpen doelpunten en assists meer dan al het andere. Op trainingen gaat het vaak zo lekker, maar het gaat natuurlijk om wedstrijden.” De aanvaller voelt zich al veel beter, zonder blokkades in zijn doen en laten. “Die waren er lange tijd wel. Toch speel ik nog steeds zo graag in de Kuip.”