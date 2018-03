‘Alexis Sánchez verdient het niet om in de basis te staan’

Alexis Sánchez maakte de overstap van Arsenal naar Manchester United om een serieuze gooi te doen naar grote prijzen, maar dinsdag werd hij door Sevilla uitgeschakeld in de achtste finale van de Champions League. Sánchez speelde een zwakke partij en leed twintig keer balverlies. Charlie Nicholas is van mening dat de 29-jarige Chileen momenteel niet in de basis zou moeten staan.

De oud-aanvaller van onder meer Arsenal, Celtic en de nationale ploeg van Schotland vertelt bij Sky Sports dat Manchester United sinds Sánchez’ komst minder is gaan spelen: “Hij verdient het momenteel niet om in het elftal te staan. Hij speelt te solistisch en geeft de bal veel te vaak weg. Ik weet zeker dat veel fans zich afvragen wanneer hij eens iets gaat laten zien bij Manchester United”, aldus de 56-jarige Nicholas.

“Hij doet zijn best, maar dit is Manchester United en je moet iedere wedstrijd leveren en dat doet hij niet.” Nicholas constateert dat er geen ‘vlotheid en ritme’ in het team zit: “Daardoor gaan individuen hun eigen wedstrijd spelen en verhogen zij op die manier de druk op de laatste vier. Het was een kwestie van tijd voordat Sevilla zou scoren.”