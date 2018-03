Doek valt voor Manchester United in Champions League na gouden wissel

Sevilla heeft dinsdagavond voor een daverende verrassing gezorgd in de achtste finales van de Champions League. De Spaanse club won dankzij twee doelpunten van Wissam Ben Yedder met 1-2 bij Manchester United en mag zich zodoende voor het eerst in de clubhistorie melden bij de laatste acht in het miljardenbal. Beide teams hadden vorige maand in Spanje doelpuntloos gelijkgespeeld.

Het spel van Manchester United drie weken geleden in Sánchez Pizjuán verdiende zeker niet de schoonheidsprijs en de ploeg van Mourinho was ook op het eigen Old Trafford niet voornemens het spel te maken. De Engelsen lieten het initiatief in het eerste half uur aan de bezoekers en ontsnapten al vroeg aan een achterstand. Éver Banega lepelde de bal na negen minuten voetballen vanuit een hoekschop op het hoofd van Joaquín Correa, maar diens kopbal scheerde vervolgens rakelings over het doel van David de Gea. Overigens had Banega vlak daarvoor al een gele kaart ontvangen van scheidsrechter Danny Makkelie.

Zonder Paul Pogba, die na een lichte blessure genoegen moest nemen met een plek op de reservebank, speelde Manchester United een matige eerste helft. Sevilla combineerde bij momenten fraai, maar ontbeerde vernuft in de eindfase, waardoor De Gea na de vroege kans van Correa niet meer aan het wankelen werd gebracht. Na 37 minuten voetballen diende zich de eerste grote kans voor de thuisploeg aan. Marouane Fellaini werd in het strafschopgebied van Sevilla vrijgespeeld door Alexis Sánchez, maar het schot van de Belgische middenvelder werd vervolgens uit de hoek gehaald door doelman Sergio Rico.

Na de onderbreking kreeg het publiek op Old Trafford een aantrekkelijker schouwspel voorgeschoteld. Correa dook al vroeg in de tweede helft gevaarlijk op in het strafschopgebied van Manchester United, maar werd op het laatste moment een halt toegeroepen door Eric Bailly. Aan de overzijde dwong Jesse Lingard Sergio Rico tot een redding en wierp de sterk spelende Clément Lenglet zich op als kwelgeest van Romelu Lukaku. De Fransman speelde een dijk van een wedstrijd en verweerde zich met zijn collega-verdedigers kranig tegen het korte offensief van Manchester United.

Mourinho besloot na precies een uur spelen alsnog Pogba binnen de lijnen te brengen. Hij nam op het middenveld plaats naast Nemanja Matic. Sevilla-trainer Vincenzo Montella reageerde tien minuten later met het inbrengen Wissam Ben Yedder en de Franse spits groeide uiteindelijk uit tot matchwinner. Ben Yedder opende twee minuten na zijn invalbeurt de score met een geplaatst schot en zorgde vervolgens ook vrijwel onmiddellijk met een kopbal voor de 0-2. Lukaku deed daarna uit een corner nog wel wat terug namens Manchester United, maar verder dan dat zou het team van Mourinho niet meer komen.