Van de Looi neemt per direct afscheid van Willem II

Erwin van de Looi is niet langer de trainer van Willem II. De club uit Tilburg communiceert dat de 46-jarige oud-verdediger ‘na indringende gesprekken’ met zijn omgeving heeft besloten om per direct te vertrekken bij De Tricolores.

“Hoewel we ons vorig seizoen al snel veilig speelden, we ook dit jaar handhaving weer volledig in eigen hand hebben en we de halve finale van het bekertoernooi bereikt hebben, moet ik helaas constateren dat het sentiment na mijn aangekondigde vertrek aan het einde van het seizoen volledig is omgekeerd”, legt Van de Looi uit.

“De supporters steken te veel energie in Erwin van de Looi in plaats van het steunen van de ploeg. Dit helpt het team zeker niet in de komende beslissende fase van het seizoen. Daarom heb ik deze moeilijke en voor mij zeer teleurstellende beslissing gemaakt. Ik wil de spelers en staf bedanken voor de zeer prettige samenwerking de afgelopen anderhalf jaar én de warme steun in de afgelopen dagen. Ik wens de club Willem II voor de toekomst al het beste.”

De cijfers van Erwin van de Looi bij Willem II.

Technisch directeur Joris Mathijsen ‘betreurt’ de ontstane situatie: “Maar we respecteren de keuze van Erwin om nu te stoppen. Daarnaast willen we hem bedanken voor zijn betrokkenheid bij en inzet voor de club gedurende de afgelopen anderhalf jaar. We wensen Erwin veel succes bij de zoektocht naar een nieuwe club.” Reinier Robbemond neemt het stokje voorlopig over en zal zaterdag bij de thuiswedstrijd tegen PSV op de bank zitten bij de Brabanders.

Van de Looi maakte in januari bekend zijn contract niet te verlengen en in een statement eisten supportersgroeperingen onlangs het directe vertrek van de ex-coach van FC Groningen: “De conclusie is hard, maar heel duidelijk. Wij herkennen Willem II niet meer. Onze club, onze trots dreigt door passanten ter ziele te gaan. Dit laten we niet gebeuren”, viel er onder meer te lezen. “Sinds de komst van deze trainer hangt er een negatieve sluier over het voetbal van Willem II. De trainer heeft geen binding met de club of de supporters. Hij staat teleurgestelde supporters ook niet te woord.”

Algemeen directeur Berry van Gool en de technische man Mathijsen noemden het gezamenlijke statement van een deel van de supporters afgelopen woensdag ‘onmenselijk, ongepast en niet in de geest van Willem II’. De club zei te begrijpen dat de huidige vijftiende plaats in de Eredivisie als zorgelijk wordt gezien, maar riep de fans op om rustig te blijven: “We staan nog steeds vijf, zes punten los van de streep en hebben een beter doelsaldo.” Willem II heeft vijf punten meer dan FC Twente en Sparta Rotterdam en zes punten meer dan hekkensluiter Roda JC Kerkrade.