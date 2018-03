Buffon hoopt op Wembley tegen Tottenham Van der Sar te evenaren

In de achtste finales van de Champions League krijgt Tottenham Hotspur woensdagavond bezoek van Juventus. In de heenwedstrijd leek de Italiaanse grootmacht hard op weg naar de kwartfinales door een vroege 2-0 voorsprong. Maar door goals van Harry Kane en Christian Eriksen werd het 2-2 en is alles nog mogelijk. Opta blikt vooruit op het duel op Wembley, dat woensdag om 20.45 uur van start gaat.

O 83 procent van alle ploegen die in de heenwedstrijd in de knock-outfase van de Champions League met 2-2 heeft gelijkgespeeld, kwalificeerde zich voor de volgende ronde (10 van de 12).

O Tottenham Hotspur was in de heenwedstrijd de eerste ploeg die terug wist te komen van een achterstand van twee doelpunten in de Allianz Stadium sinds Juventus zich in 2011 vestigde in het stadion.

O Tottenham is samen met Barcelona en Liverpool een van de drie clubs die nog altijd ongeslagen zijn dit Champions League-seizoen.

O Tottenham heeft de laatste vier thuiswedstrijden in de Champions League op Wembley gewonnen. Het is de langste succesvolle serie van de club in deze competitie.

O Op Wembley heeft Tottenham slechts een keer ‘de nul’ weten te houden in de zes Champions League-wedstrijden.

O Juventus heeft slechts een van de laatste zeven uitwedstrijden in de knock-outfase van de Champions League verloren. In de laatste drie uitduels stapten de Italianen zonder tegendoelpunt van het veld.

O 78 procent van alle doelpunten van Juventus dit Champions League-seizoen, werden gemaakt in de eerste óf laatste vijftien minuten van de wedstrijd.

O Juventus heeft de afgelopen drie seizoenen twee keer de Champions League-finale bereikt, terwijl Tottenham alleen een keer de kwartfinales wist te halen (seizoen 2010/11).

O Harry Kane is dit Champions League-seizoen direct betrokken bij 53 procent van alle doelpunten van Tottenham. Hij scoorde zeven keer en gaf twee assists. De spits maakte tevens negen doelpunten in zijn eerste negen Champions League-wedstrijden, waardoor hij de speler is die het snelste op negen treffers kwam in het toernooi.

O Dele Alli was bij de laatste zeven doelpunten van Tottenham in de Champions League vier keer de aangever. Hij kreeg ook de vrije trap toegekend waaruit Christian Eriksen de gelijkmaker scoorde in de heenwedstrijd tegen Juventus.

O Gonzalo Higuaín was vier keer trefzeker in zijn laatste vier wedstrijden in de knock-outfase van de Champions League. Hiermee verdubbelde hij het aantal gemaakte doelpunten in zijn 24 voorgaande wedstrijden.

O Gianluigi Buffon is een clean sheet verwijderd van zijn vijftigste in de Champions League. Slechts twee keepers hebben er op dit moment meer: Edwin van der Sar (50) en Iker Casillas (55).