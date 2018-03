eDivisie: Razende Tom Heijnen is emoties niet langer de baas na verlies

eDivisie speelronde 8

Vorige week zagen we hoe Aristote Ndunu met AZ de koppositie overnam van PSV. Ali Riza Aygün zakte zelfs af naar een derde plek en moest ook Ajacied Dani Hagebeuk voorrang verlenen. Thuis tegen FC Utrecht gingen de Eindhovenaren op zoek naar eerherstel en vonden dat met een 3-1 overwinning. Daarmee profiteerde PSV optimaal van het 4-4 gelijkspel van AZ tegen Excelsior. Ajax wist echter spectaculair met 2-5 te winnen tegen Vitesse en daardoor is Dani de nieuwe koploper in de Xbox-competitie.

Samenvatting Vitesse – Ajax 2-5

Verrassingen

Rode lantaarndrager Willem II nam het in ronde acht op tegen sc Heerenveen en keek al snel tegen een 1-0 achterstand aan. Daniël Kuipers wist de score echter compleet om te buigen naar een 1-3 winstpartij en is daarmee eindelijk van de hatelijke nul af. Verder verraste ook Menno Bouhuijzen van NAC Breda door Feyenoorder Jaey Daalhuisen op 0-0 te houden, waardoor Bryan ‘Il Leone’ Hessing van Heracles Almelo gelijk kon komen door een bijzonder emotionele 1-2 overwinning op een Roda JC. Tom Heijnen ontstak namelijk in woede waardoor zijn controller het behoorlijk moest ontgelden.

Roda JC legt het af tegen Heracles Almelo en Tom Heijnen wordt helemaal gek



Alle uitslagen uit de eDivisie van speelronde 8.

Stand

Door de resultaten in speelronde acht is Ajax zoals gezegd de nieuwe koploper met slechts op één punt daarachter Playstationkampioen Ali Riza van PSV. AZ, Feyenoord en Heracles complementeren de top vijf terwijl ook FC Groningen en ADO Den Haag zich door hun winst partijen in het linkerrijtje hebben weten te knokken. Nu we bijna halverwege de competitie zijn, blijken Emre Benli met FC Twente en Danny Hazebroek met FC Utrecht in het rechterrijtje te blijven hangen. Juist die namen zijn opvallend, want eerstgenoemde vertegenwoordigde Nederland in januari nog met de Xbox in Barcelona op de FUT Champions Cup en laatstgenoemde is op dit moment de hoogstgeplaatste speler op het Nederlandse leaderboard en in februari nummer 23 van de wereld op de Playstation.

De stand na acht speelrondes in de eDivisie.

Goal van de week

Daniël Kuipers bekroonde zijn wederopstanding tegen Niels Krist van sc Heerenveen met een prachtige pirouet waarna hij de keeper in de korte hoek verschalkte. De goal van de week komt echter op naam van Dani Hagebeuk waarmee hij zijn veroverde koppositie extra glans geeft. Een beetje aan het doelsaldo werken kon sowieso geen kwaad voor de Amsterdammers, die ondanks de eerste plek na acht speelrondes slecht op +13 staan terwijl PSV en AZ respectievelijk +19 en +22 noteren.

Dit zijn de vijf vetste goals van speelronde nummer acht



Play like a Pro

Iedere week geven twee helden uit de eDivisie praktische speltips voor de liefhebbers die thuis graag ook een potje FIFA spelen. Deze week was het onder meer de beurt aan Aristote Ndunu die de skillmove ‘Bolasie Flick’ liet zien.

Aristote Ndunu showt de Bolasie Flick alsof het niets is

