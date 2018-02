Ten Hag: ‘De overtreding werd juist op Huntelaar gemaakt’

Klaas-Jan Huntelaar ontsnapte vorige week aan een straf omdat Kevin Blom zijn elleboogstoot in het gezicht van Bram van Polen reeds beoordeeld had. Volgens menig commentator had de spits ten minste geel moeten krijgen, maar Erik ten Hag benadrukt op de persconferentie dat het juist Van Polen was die in de fout ging.

Ten Hag geeft aan dat Huntelaar ‘alert’ moet blijven op zijn gedragingen in het strafschopgebied, maar dat het de spits was die werd ‘vastgehouden’: “De overtreding wordt op hem gemaakt. De boel wordt hier wel omgedraaid, want het is een penalty”, zo wordt de trainer geciteerd door De Telegraaf en Ajax Showtime, twee dagen voor de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag.

Ten Hag voegt eraan toe dat hij niet verwacht dat scheidsrechters Huntelaar naar aanleiding van het incident met Van Polen scherper in de gaten zullen houden: “Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat scheidsrechters daar objectief in staan. Ze beoordelen de situatie en niet de persoon.” De coach laat tevens weten dat het nog onzeker is of Lasse Schöne kan spelen tegen ADO daar de middenvelder last heeft van zijn rug.

De kans is aanwezig dat Carel Eiting in plaats van de Deen mag starten in de Johan Cruijff ArenA: “Hij deed het prima. Mocht Lasse niet beschikbaar zijn, is hij zeker een kandidaat om zijn positie in te vullen.” Een andere optie is Frenkie de Jong, zo legt Ten Hag uit: “De Jong kan op heel veel posities spelen. Als centrale verdediger doet hij het uitermate goed. Op die positie maakt hij een heel goede ontwikkeling door.”