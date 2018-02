Hazard vergeleken met Messi: ‘Ik moet presteren in de grote wedstrijden’

Eden Hazard ziet de wedstrijd tegen Barcelona als een uitgelezen kans om zijn waarde voor Chelsea te bewijzen. De smaakmaker van the Blues vindt dat hij moet uitblinken tegen de beste teams ter wereld, voordat zijn niveau vergeleken kan worden met dat van spelers als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Dat zei Hazard maandag tijdens de persconferentie voorafgaand aan de eerste ontmoeting met Barcelona.

Hazard noemde het 'fijn' dat zijn naam steeds vaker in één adem wordt genoemd met 's werelds grootste voetballers. "Maar ik ben helemaal anders. We spelen in andere competities", doelt hij op Messi en Ronaldo. "Ik doe mijn job. Ik probeer hun niveau te halen, daar doe ik elk seizoen mijn best voor. Als je de beste van de wereld wilt zijn, moet je presteren in de grote wedstrijden. Morgen is zo'n kans. Ik zal alles geven."

In de Champions League wil Hazard aantonen dat hij 'nog een hoger niveau' kan halen dan hij tot nu toe doet. "Ik doe ook altijd mijn best in de Premier League en ik heb dit seizoen al goede wedstrijd gespeeld, maar je wilt toch schitteren tegen de beste teams ter wereld. Als ik nog een hoger niveau wil halen moet ik morgen goed spelen", citeert Sporza. Aan zijn laatste wedstrijd tegen Messi bewaart Hazard geen positieve herinneringen. "Dat was met België op het WK. Toen verloren we, dus morgen wil ik een ander resultaat."

Chelsea staat voor zware weken: de huidige nummer vier van Engeland wacht wedstrijd tegen Barcelona, Manchester United, Manchester City, Crystal Palace en opnieuw Barcelona. Volgens Hazard zullen die wedstrijden het seizoen 'maken of breken'. "Maar wij zijn Chelsea. Wij zijn in staat om iedereen te kloppen. Barcelona heeft het in het verleden al vaak moeilijk gehad tegen Chelsea. Hopelijk is dat morgen opnieuw zo. We zullen proberen om ons spel te spelen. We voetballen voor onze eigen fans en we willen scoren."