‘We zijn gewoon tevreden over Giovanni van Bronckhorst’

Feyenoord is bezig aan een bijzonder teleurstellend seizoen, maar desondanks is algemeen directeur Jan de Jong tevreden over Giovanni van Bronckhorst. De trainer hoeft niet te vrezen voor een ontslag, zo vertelt De Jong aan RTV Rijnmond.

“Voordat ik begon had ik het me wel anders voorgesteld, ja. Toen ik 'ja' zei tegen Feyenoord in augustus stond de club eerste met twaalf punten uit vier wedstrijden. Toen ik begon derde of vierde en dat staan we nu nog”, aldus de voormalig algemeen directeur van de NOS.

“In de competitie gaat het niet zoals we gedacht en gehoopt hadden. Dat is duidelijk, gelukkig hebben we de beker nog. We zijn gewoon tevreden over Giovanni en wij denken dat we een hele goede trainer in huis hebben.” Feyenoord staat na 23 speelronden met 39 punten op de vierde plaats en heeft 22 punten minder dan koploper PSV.

De Rotterdammers spelen komende zondag tegen Heracles Almelo en een week later staat de confrontatie met PSV op het programma. In de KNVB-Beker zijn de Kuipbewoners gekoppeld aan Willem II. Op 28 februari wordt de wedstrijd in de halve finale gespeeld en de overige halvefinalisten zijn AZ en FC Twente.