AZ ‘had zonder keeper kunnen spelen’: ‘Het is echt verschrikkelijk’

AZ beet zich zaterdagavond stuk op het bezoek van VVV-Venlo (0-0). John van den Brom zegt na afloop van het duel met de Limburgers te balen van de strijdwijze van de ploeg van Maurice Steijn, maar daar heeft laatstgenoemde trainer maling aan: "Ik kom niet naar AZ om de schoonheidsprijs op te halen."

"Dat is ook helemaal niet reëel, want AZ heeft op elke positie een betere speler rondlopen", vervolgt Steijn in gesprek met FOX Sports. Wanneer je als team bereid bent om te vechten en pijn te lijden, kun je toch een goed resultaat halen. Ik kan genieten van het spel van AZ, maar ook van hoe mijn ploeg gevochten heeft voor dit resultaat."

Van den Brom zag dat zijn ploeg moeite had met het defensieve spel van VVV en zegt dat de Alkmaarders ermee moeten leren omgaan dat tegenstanders deze tactiek hanteren. "Als het veld open ligt is het makkelijk, maar we zullen hier ook een antwoord op moeten vinden", zegt de trainer van AZ, dat voor de tiende keer de nul hield. "Maar we hadden volgens mij ook zonder keeper kunnen spelen."

Wout Weghorst sluit zich aan bij de woorden van zijn trainer: "Het is echt verschrikkelijk”, zegt de spits bij FOX Sports. “Maar je weet dit vooraf, dus dat is geen enkel excuus. We wonnen thuis niet van Roda JC Kerkrade en nu winnen we opnieuw niet. Er zullen meer ploegen komen die zo gaan spelen en dat is hun goed recht, maar wij moeten daar wel iets op gaan vinden.”