‘Er waren familieproblemen, maar Younes’ contract is al opgestuurd’

Amin Younes leek afgelopen maand op weg naar Napoli, maar koos uiteindelijk toch voor een langer verblijf bij Ajax. De Duits international lijkt aankomende zomer echter toch richting Italië te gaan, want na advocaat Mario De Rossi stelt nu ook voorzitter Aurelio De Laurentiis dat de aanvaller al heeft getekend bij i Partenopei.

“Vanwege zeer serieuze familieproblemen heeft hij ervoor gekozen om zijn transfer naar Napoli uit te stellen. We wachten op hem en hij zal vanaf juli een van onze spelers zijn. Zijn contract is al opgestuurd naar de Italiaanse voetbalbond”, legt de preses uit in gesprek met La Gazzetta dello Sport. “Hetzelfde geldt voor Amato Ciciretti. Dat is allemaal geregeld, ook al was er een probleem met vrienden van vrienden in Duitsland…”

In Younes’ geboorteland gingen er geruchten dat Bayern München op het laatste moment tussenbeide was gekomen met een hoger bod, waardoor de onderhandelingen zouden zijn afgeketst. De Laurentiis wil hier echter niets van weten: “Juventus, Bayern München, de European Club Association, de UEFA. Snappen jullie deze film nog?”

Napoli was op deadline day nog druk met de komst van Matteo Politano voor 28 miljoen euro, maar greep ook daar mis: “We hadden al het papierwerk geregeld en samen met de contracten op tijd naar Sassuolo gestuurd, alles was getekend. Het was 22:47 en de transferdeadline viel om 23:00. Sassuolo antwoordde om 22:55 met twee vellen papier over Adam Ounas (die op huurbasis de omgekeerde route zou bewandelen, red.), zonder stempel en handtekening. Ik belde op en vroeg: ‘Wat zijn jullie aan het doen?’ Zij antwoordden dat er problemen waren met de fax. In deze tijden… kom op nou.”