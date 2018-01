‘Transfer loopt vertraging op vanwege rompslomp van Ajax’

De overgang van Amin Younes van Ajax naar Napoli van naar verluidt 5,5 en 7,5 miljoen euro heeft vertraging opgelopen. Advocaat Mario de Rossi, die samen met tussenpersoon Nicola Innocentin toezicht houdt op de overdracht, heeft echter voldoende vertrouwen dat de transfer rondkomt: "De officiële berichtgeving zal niet later dan morgen (dinsdag, red.) zijn."

"De onderhandelingen gingen goed, maar de transfer heeft vertraging opgelopen vanwege administratieve rompslomp van Ajax. Het is niet makkelijk onderhandelen met de Nederlandse club", zegt De Rossi in gesprek met Radio CRC. De Duitser, die zondag al niet meer bij de wedstrijdselectie van Ajax zat en op de tribune toekeek hoe Napoli won van Bologna (3-1), denkt al wekenlang aan de Italiaanse topclub.

"Hij vroeg ook om informatie bij Arek Milik (ex-Ajacied, red.). Ik heb hem zelf laten zien dat de stad leeft van het voetbal", aldus De Rossi over de vleugelaanvaller. "De onderhandelingen (met Ajax, red.) gingen goed. Voordat hij de beslissing nam, heeft hij ook naar bondscoach Joachim Löw geluisterd, om te kijken of zijn keuze ook invloed heeft op een mogelijke aanwezigheid op het WK in Rusland."