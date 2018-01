Sánchez ‘de nieuwe Van Persie’: ‘Je ziet zijn bijdrage nu al'

Manchester United maakte maandagavond de komst van Alexis Sánchez wereldkundig, waarbij Henrikh Mkhitaryan de omgekeerde weg heeft bewandeld en zich heeft aangesloten bij Arsenal. Veel fans van the Red Devils zien de komst van de Chileen als een welkome kwaliteitsinjectie en Ryan Giggs en Gerry Francis beamen dit.

"Manchester United dat Alexis Sánchez aantrekt is vergelijkbaar met de deal van Robin van Persie, waarmee ik bedoel dat ze gelijk een complete superster krijgen. Je ziet zijn bijdrage nu al gezien de betere prestaties die Anthony Martial aan de dag legt. Dat kan gebeuren wanneer topspelers worden gehaald. Die gaan dan het algemene niveau opkrikken", aldus Giggs bij Sky Sports.

"Er zullen een paar moeilijke beslissingen gemaakt moeten worden door José Mourinho", vervolgt de nieuwe bondscoach van Wales. "Sánchez kan echter ook vanaf rechts spelen, zoals hij dat deed bij Barcelona. Dus als Martial in vorm is, moet hij wellicht een andere positie hebben. Maar dit soort beslissingen zijn positief voor de manager, het is luxe."

Ook Francis, voormalig voetballer en trainer, is positief over de komst van de aanvaller: "Sánchez is een echte doelpuntenmaker. Je moet naar het heden kijken en soms moet je een finished article kopen om prijzen te pakken en Sánchez is dat zeker. Zeker gezien het perspectief van Mourinho is dit zeer positief. Hij heeft weer een andere, sterke pijl op zijn boog."