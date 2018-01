Tagliafico dacht aan Argentinië: ‘Ik ben blij, maar tranquilo tranquilo’

Nicolás Tagliafico werd na zijn debuutwedstrijd tegen Feyenoord (2-0) direct gekroond tot man van de wedstrijd. De kersverse linksback van Ajax kijkt tevreden terug op zijn vuurdoop en was ook onder de indruk van de supporters. De Klassieker bracht veel teweeg in het stadion, merkte Tagliafico. "Het herinnerde me even, in het begin, aan Argentinië."

"De euforie, de ambiance… Ik vond het erg mooi", zegt de van Independiente overgekomen verdediger tegen Ajax TV. "Het is mooi om wedstrijden zo te beleven, dat geeft je iets extra's, meer motivatie. Ik was erg blij en tevreden, ook vanwege de liefde van de fans bij mijn eerste duel." Over zijn eigen spel zegt Tagliafico dat hij voorzetten moet blijven geven. Hij hoopt ook zelf een keer op het scoreformulier te verschijnen, geeft hij toe.

"Ik wil altijd mijn team helpen, mijn steentje bijdragen. Zowel in verdedigend en aanvallend opzicht", vertelt de aanwinst, die aangeeft dat hij daar tijdens zijn debuut in slaagde. Hij ziet echter wel verbeterpunten. "Ik moet me verder aanpassen aan het voetbal, aan het team, aan alles. Gelukkig had ik een goed rendement, maar tranquilo, tranquilo (rustig, rustig, red.). En zoals ik net al zei, ik dank de fans voor hun liefde."