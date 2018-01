Sánchez deelt laatste sneer uit: ‘Ze roepen dingen zonder kennis van zaken’

Alexis Sánchez is blij om zich eindelijk speler van Manchester United te kunnen noemen. De aanvaller werd maandagavond gepresenteerd op Old Trafford; Henrikh Mkhitaryan bewandelt de omgekeerde weg. Sánchez ziet uit naar de samenwerking met José Mourinho: dat perspectief kon hij niet weigen, vertelt de Chileen in een eerste reactie.

Sánchez tekent naar eigen zeggen bij de grootste club ter wereld. Hij kijkt terug op drieënhalf 'prachtige' jaren bij Arsenal. "Ik neem heel positieve herinneringen over de fans en de club met me mee", vertelt hij op de website van Manchester United. "De mogelijkheid om in dit historische stadion te voetballen en met José Mourinho samen te werken, kon ik simpelweg niet weigeren. Ik ben erg trots om de eerste Chileense voetballer ooit te zijn in het eerste elftal van Manchester United en ik hoop te laten zien waarom deze club me wilde hebben."

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 22 Jan 2018 om 10:19 (PST)

Via Instagram deelt Sánchez bovendien nog een laatste sneer uit. "Er zijn mensen, voormalig spelers van de club, die dingen hebben geroepen zonder kennis van zaken. Ze hebben geen idee van wat er binnen de club gebeurt, maar ze brengen wel schade toe", geeft hij aan. "Ik heb tot op de laatste dag honderd procent gegeven. Ik denk vandaag terug aan een gesprek dat ik had met Thierry Henry, een legendarische speler van Arsenal die om dezelfde reden vertrok. Vandaag is het mijn beurt."

José Mourinho ziet in de kersverse aanwinst een cruciaal stuk van zijn puzzel. "Alexis is een van de beste aanvallers ter wereld. Hij zal onze jonge, getalenteerde voorhoede completeren", verwacht de Portugees. "Zijn ambitie en persoonlijkheid maken hem al een Manchester United-speler en iemand die het team gaat versterken."