Eriksen kijkt uit naar ‘test’: ‘Het hangt daarvan af hoe ver we kunnen komen’

Tottenham Hotspur maakt de afgelopen seizoenen indruk, onder meer dankzij Christian Eriksen. The Spurs nemen het in de achtste finale van de Champions League op tegen Juventus en de Deen kijkt uit naar het treffen met de Italiaanse topclub. “Het is goed om onszelf tegen hen te testen”, zegt Eriksen in gesprek met Sky Sports.

“We hebben op dit moment veel vertrouwen, dus het zal een goede wedstrijd zijn om te kijken hoe ver we kunnen komen. Het hangt van die wedstrijd af hoe ver we in het toernooi kunnen komen. We zouden een hele goede wedstrijd kunnen spelen tegen Juventus en alsnog kunnen verliezen, dat zou een forse teleurstelling zijn. Iedereen zegt dat je van wedstrijd tot wedstrijd moet kijken en op gegeven moment is dat ook zo”, stelt de Deense middenvelder.

“Zo gaat het nu eenmaal in bekertoernooien en we zien wel waar het schip strandt. We voelen ons goed op dit moment, er is veel vertrouwen”, vervolgt Eriksen, die blij is met de samenwerking met Heung-Min Son. “Hij had al wel wat meer aandacht kunnen krijgen, omdat hij het heel goed gedaan heeft. Is het begin moest hij wennen aan het tempo van de Premier League, maar nu maakt hij ook belangrijke doelpunten. Het is heel prettig om met hem samen te spelen.”

Ook over Victor Wanyama is de ex-Ajacied lovend. “Hij is een geweldige ploeggenoot. Een echte teamspeler die nergens voor terugdeinst en keihard werkt. Op het veld kan ik er blind op vertrouwen dat hij achter me staat om de bal weer te veroveren. Hij kent zijn rol en vult die heel goed in. Eigenlijk heeft hij alles wat een verdedigende middenvelder moet hebben: sterk aan de bal, een goede pass en een goede tackle.”