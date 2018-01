AZ blijft teleurgesteld achter na heerlijke assist Labyad

AZ heeft twee punten gemorst in de eerste wedstrijd na de winterstop. De nummer drie van de Eredivisie nam kort na rust de leiding op bezoek bij FC Utrecht en kreeg ook voldoende mogelijkheden om de zege veilig te stellen, maar moest uiteindelijk toch genoegen nemen met een gelijkspel: 1-1. Jean-Paul de Jong beleefde zo een verdienstelijk debuut als hoofdtrainer van Utrecht. Koploper PSV kan later dit weekeinde bij een zege op Heracles Almelo een gat van tien punten slaan met AZ.

De laatste acht ontmoetingen tussen Utrecht en AZ leverden liefst 33 doelpunten op, maar het aanwezige publiek in Stadion Galgenwaard kreeg bij de competitiehervatting geen al te hoogstaande eerste helft voorgeschoteld. Beide teams hadden op een belabberde ontgrond de grootse moeite om tot grote kansen te komen. De beste mogelijkheid voor rust was voor het bezoek, maar Wout Weghorst slaagde er van dichtbij niet in de bal op doel te krijgen. Namens Utrecht schoot Sander van de Streek rakelings naast.

Na de onderbreking kregen beide ploegen al gauw een kans op de openingstreffer. Guus Til schoot namens AZ in de handen van David Jensen, terwijl Mark van der Maarel aan de overzijde Marco Bizot tot een redding dwong. AZ dook even later via Til opnieuw gevaarlijk op voor het doel van de thuisploeg en wist tien minuten na rust uiteindelijk de ban te breken. Een afgeslagen hoekschop belandde voor de voeten van Jonas Svensson, waarna de rechtsback met een verwoestende uithaal van ruim twintig meter doel trof.

Utrecht maakte daarna jacht op de gelijkmaker, maar moest tegelijkertijd bedachtzaam blijven voor de tegenaanval. Weghorst kreeg twintig minuten voor tijd een uitgelezen mogelijkheid op de 0-2, maar doordat zijn controle te wensen overliet kon Jensen tijdig ingrijpen. Die misser kwam de ploeg van John van den Brom niet veel later duur te staan. Een voorzet van Gyrano Kerk vanaf de rechterflank werd met de hak door Zakaria Labyad klaargelegd voor Cyriel Dessers, waarna de Belgische spits met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied voor de gelijkmaker tekende. Utrecht kreeg daarna de beste kansen, maar een winnaar bleef uiteindelijk uit.