‘Ajax en Napoli steggelen over transfersom van Younes’

Amin Younes wordt de afgelopen tijd veelvuldig gelinkt aan een transfer naar Napoli, maar volgens Il Matino is een winterse transfer naar de Italiaanse topclub niet meer aan de orde. De buitenspeler van Ajax wil zelf al wel graag naar de Serie A-club verkassen, maar Napoli weigert de vier miljoen euro te betalen die Ajax minimaal zou eisen.

De buitenspeler van de Amsterdammers staat nog tot komende zomer onder contract in de Johan Cruijff ArenA, zolang Ajax de optie niet licht om de verbintenis automatisch te verlengen. Volgens Il Matino zal de Duitser, die al persoonlijk akkoord zou zijn met Napoli, nu tot de zomer moeten wachten om de Eredivisionist te verlaten.

Verschillende Italiaanse media, waaronder Sky Italia en Mediaset, meldden dat Swansea City zich al had gemeld in Amsterdam met een bod van tien miljoen euro op Younes. De vleugelaanvaller zou echter liever willen spelen bij Napoli en zodoende een vertrek naar de Premier League-club hebben afgewezen. Younes speelt sinds 2015 bij Ajax en kwam tot 12 doelpunten in 64 competitieduels.

Marc Overmars zei al dat Younes de ambitie heeft om de Eredivisie te verlaten voor een topcompetitie. "Als hij toch gratis de deur uitloopt, dat moet dan maar. Het sportieve aspect staat voorop. Hij is 24 jaar, en op die leeftijd ben je in Nederland al een ervaren speler. Elke speler wil dan een stap hogerop. Maar sportief staat voor ons voorop. Qua buitenspelers is het momenteel dun bezet bij ons, dus we laten hem niet zomaar gaan."