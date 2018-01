‘PSV bereikt akkoord met Brighton van zestien miljoen euro’

PSV en Brighton & Hove Albion hebben een akkoord bereikt over de transfer van Jürgen Locadia naar Engeland. Dat meldt Voetbal International donderdagavond. De aanvaller zou na Davy Pröpper de tweede PSV'er worden in een halfjaar die verkast naar de Premier League-club. Naar verluidt is met de transfer van Locadia een bedrag van circa zestien miljoen euro gemoeid. Volgens De Telegraaf kan hij tekenen tot medio 2022 of 2023.

Locadia, momenteel herstellende van een bovenbeenblessure die hem nog enkele weken aan de kant zal houden, zou vrijdag al worden verwacht voor de medische keuring. PSV versterkte zich eerder deze maand al met Maximiliano Romero en lijkt het vertrek van Locadia dus te kunnen opvangen met de huidige selectie. Locadia was afgelopen zomer al dicht bij een transfer naar Engeland, maar PSV wierp zich op het laatste moment voor zijn overstap naar Wolverhampton Wanderers.

Volgens Voetbal International komt de transfer van de 24-jarige spits nu wel op een goed moment voor PSV. De huidige koploper van de Eredivisie plaatste zich niet voor de Europa League en had daarom een gat van vijf miljoen euro te dichten. Dat is met de miljoenendeal van Locadia ruimschoots gelukt. De club houdt in een halfjaar bijna dertig miljoen euro over aan deals met Brighton: Pröpper kostte zo'n dertien miljoen euro.

Locadia debuteerde in september 2011 in de hoofdmacht van PSV, nadat hij doorstroomde uit de jeugdopleiding. De geboren Emmenaar heeft in totaal 127 wedstrijden voor de Eindhovenaren gespeeld. Daarin kwam hij tot 45 treffers. Dit seizoen was hij goed voor 9 doelpunten in 15 wedstrijden; voordat hij geblesseerd uitviel in de topper tegen Ajax van 10 december, had hij in elke wedstrijd een basisplaats.