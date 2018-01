‘FIFA zet mogelijk streep door overstap van Armenteros naar FC Utrecht’

Het is maar de vraag of Samuel Armenteros daadwerkelijk bij FC Utrecht aan de slag gaat. Volgens de laatste berichten uit Italië kan de wereldvoetbalbond FIFA een streep door de beoogde overstap van de aanvaller van Benevento zetten.

Een voetballer mag tussen 1 juli en 30 juni voor maximaal twee clubs uitkomen. Armenteros speelde dit seizoen weliswaar niet één officiële minuut in de hoofdmacht van voormalig werkgever Heracles Almelo, maar deed in augustus wel 45 minuten mee in een wedstrijd tussen Jong Heracles en de beloften van sc Heerenveen.

Het is nu aan de FIFA om te bepalen of een wedstrijd uit een beloftencompetite ook als een officiële competitie wordt gezien. Armenteros, die afgelopen voetbaljaargang liefst negentiemaal scoorde voor Heracles, kwam dit seizoen tot negen Serie A-duels en heeft zodoende mogelijk zijn limiet al bereikt.

Armenteros maakte afgelopen zomer voor ongeveer twee miljoen euro de overstap naar Benevento, dat voor de eerste keer in de clubgeschiedenis was gepromoveerd naar de Serie A. Armenteros scoorde één keer namens zijn Italiaanse club, dat met zeven punten stijf onderaan staat.