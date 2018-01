Bedenker naam trainingscomplex Feyenoord krijgt seizoenkaart voor vijf jaar

Het nieuwe trainingscomplex van Feyenoord gaat de naam '1908' dragen, een verwijzing naar het oprichtingsjaar van de club. Dat heeft Feyenoord dinsdag bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie. Het complex wordt gebouwd op het voormalige terrein van VV Hillesluis en wordt vanaf komend seizoen in gebruik genomen door de selectie.

De naam van het trainingscomplex is bedacht door supporter Stefan Rebergen, die dinsdag samen met directeur Jan de Jong de onthulling deed. Supporters van Feyenoord mochten de afgelopen maand suggesties voor een naam insturen en uiteindelijk waren er 3730 inzendingen. De zeskoppige jury, bestaande uit de directie van Feyenoord (Jan de Jong, Martin van Geel en Mark Koevermans), hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst, clubambassadeur Gerard Meijer en bestuurslid van Het Legioen Chris de Back, koos unaniem voor '1908'.

"1908 verwijst natuurlijk naar ons oprichtingsjaar en is daarmee een magisch getal voor Feyenoord. Als jury vonden we deze naam het best passen bij het nieuwe trainingscomplex van de selectie, al moet ik zeggen dat er tussen die duizenden inzendingen ook heel veel andere creatieve namen zaten", aldus De Jong. Supporter Rebergen ontving tijdens de nieuwjaarsreceptie uit handen van De Jong een Feyenoord-shirt met daarop de cijfers 1908 én de hoofdprijs: een seizoenkaart voor de aankomende vijf seizoenen.