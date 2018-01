Raiola bevestigt: ‘Sánchez is onderdeel van de 'Mkhi-deal', niet andersom'

Alexis Sánchez staat op het punt zich te verbinden aan Manchester United, maar de geruchten doen al langer de ronde dat Henrikh Mkhitaryan in de overeenkomst tussen the Red Devils en Arsenal betrokken wordt en de oversteek naar de club van Arsène Wenger moet gaan maken om de deal te beklinken. Mino Raiola bevestigt tegenover The Times dat de Armeniër een beslissende rol vervult in de carrousel.

"Manchester United gaat Sánchez niet strikken, tenzij Mkhi besluit zich bij Arsenal aan te sluiten", vertelt de zaakwaarnemer van de pupil van José Mourinho. "Mkhi gaat doen wat het beste voor hem is. Hij heeft nog tweeënhalf jaar te gaan gezien zijn contract, dus het is zijn beslissing", aldus Raiola, die duidelijk wil maken dat zijn cliënt een grote speler is: "Sánchez maakt onderdeel uit van de Mkhi-deal, niet andersom."

Mourinho besloot de Armeniër niet op te nemen in de wedstrijdselectie tegen Stoke City (3-0) vanwege de transferperikelen: "Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het puur een tactische beslissing was. Het is gewoon een keuze voor spelers waarvan wij weten dat zij op dit moment in hun hoofd honderd procent bezig zijn met Manchester United. Ik wil geen twijfels over de toekomst. Ik denk dat het niet makkelijk is voor een voetballer om te spelen als er twijfel heerst over zijn toekomst."

Arsène Wenger gaf zondag aan dat er maandag of dinsdag duidelijkheid zou komen aangaande de toekomst van de Chileense aanvaller van the Gunners. Volgens onder meer de BBC is Sánchez al persoonlijk rond met United, waardoor het wachten zou zijn op Mkhitaryan. De creatieveling, die in 2016 overkwam van Borussia Dortmund, zou geen overhaaste beslissing willen maken en meer bedenktijd verlangen.