‘Manchester United favoriet voor komst uit selectie gelaten Sánchez’

Arsenal neemt het zondagmiddag op tegen AFC Bournemouth, maar Alexis Sánchez zal in ieder geval niet van de partij zijn aan de Engelse zuidkust. De Chileen, die de afgelopen dagen steeds hardnekkiger in verband wordt gebracht met een transfer naar Manchester United, is door trainer Arsène Wenger buiten de selectie gelaten voor het duel met the Cherries.

Onder meer de Daily Mirror en The Guardian melden dat Sánchez zaterdag nog wel gewoon mee heeft getraind met de groep en dat zijn afwezigheid niet is te wijten aan blessureleed of andere lichamelijke ongemakken. Eenzelfde scenario speelde zich onlangs af rond Philippe Coutinho, die een aantal wedstrijden van Liverpool liet schieten en vervolgens naar Barcelona trok.

Manchester City leek lange tijd de nieuwe bestemming van de Chileen te gaan worden, maar Manchester United is nu volgens onder meer The Guardian de favoriet geworden voor de handtekening van de 29-jarige aanvaller. The Red Devils zouden bereid zijn om Sánchez een kleine vier ton per week te betalen, terwijl Arsenal voor het nog een halfjaar doorlopende contract een transfersom van 33,6 miljoen euro, al dan niet in de vorm van Henrikh Mkhitaryan, tegemoet kan zien.

The Gunners lijken zelf in de afgelopen dagen de jacht naar een vervanger ook te hebben opgevoerd. Malcom van Girondins Bordeaux vormt nu de belangrijkste kandidaat om de aanval van de Londenaren te versterken en Eurosport-journalist Romain Collet-Gaudin bericht zondag dat de Braziliaan een afspraak met zijn zaakwaarnemer heeft staan om de laatste details omtrent zijn transfer naar Arsenal glad te strijken. Malcom zou een bedrag van om en nabij de vijftig miljoen euro moeten kosten.